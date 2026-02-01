Lily Collins posta alcune foto con il papà Phil e gli scrive un lungo messaggio | Grata di aver potuto festeggiare i tuoi 75 anni

Lily Collins ha pubblicato sui social alcune foto insieme a suo padre Phil Collins per festeggiare i suoi 75 anni. La star di Emily in Paris ha scritto un messaggio molto sentito, ringraziando il padre per aver condiviso questo momento speciale. Le immagini mostrano un legame forte tra loro, anche se non sempre facile da vedere pubblicamente. La celebrazione è stata semplice ma significativa, e Lily si mostra felice di aver potuto essere vicina a lui in questa occasione importante.

Lily Collins e il suo papà, Phil Collins. Non è facile vederli insieme ma ieri, in occasione del compleanno del musicista, la star di Emily in Paris ha condiviso una foto che la ritrae assieme al padre: “Ieri papà ha compiuto 75 anni e mi sento così grata di aver potuto festeggiare insieme. Per tutto ciò che hai realizzato, per la gioia che hai portato a così tante persone in tutto il mondo per TUTTI questi anni, per tutte le lezioni che abbiamo imparato, per i ricordi che abbiamo condiviso e per quelli che verranno, grazie. Mi sento incredibilmente fortunata di averti abbracciato, di aver riso con te e di aver passato insieme una giornata così monumentale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

