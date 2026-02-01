Licina Juve | visite mediche al J Medical per il nuovo acquisto della Next Gen – FOTO e VIDEO

Licina Juve è a Torino per le visite mediche al J Medical. Il giovane classe 2007 ha già completato gli esami e tra poco siglerà il contratto con la Juventus. È il primo passo ufficiale per il suo trasferimento alla Next Gen bianconera.

di Marco Baridon Licina Juve, il classe 2007 è arrivato a Torino per le visite mediche e subito dopo firmerà il nuovo contratto con i bianconeri. I dettagli. Il mercato della Juventus non si ferma ai grandi nomi della prima squadra, ma guarda con lungimiranza anche al domani, assicurandosi i migliori talenti del panorama europeo. In quest’ottica, la giornata odierna segna un passaggio fondamentale per il futuro del club: il giovane talento Adin Licina è arrivato al J Medical per le visite mediche con la Juventus, pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura in bianconero. L’arrivo del trequartista tedesco, classe 2007, conferma la volontà della dirigenza di continuare a investire sulla linea verde. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

