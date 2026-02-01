Liceo Visconti solidale con la guerriglia per Askatasuna

Gli studenti del liceo Visconti di Roma si sono uniti al corteo di Torino pro Askatasuna, ma la serata si è complicata. Durante la manifestazione, un attivista è stato picchiato mentre cercava di scappare, secondo quanto raccontano i collettivi studenteschi sui social. La situazione resta tesa, e ora si aspetta una risposta dalle autorità.

"Un attivista è stato pestato mentre fuggiva". È quanto denuncia in una story pubblicata su Instagram il collettivo studentesco del liceo Ennio Quirino Visconti di Roma che, nella serata di sabato 31 gennaio, ha partecipato al corteo di Torino pro Askatasuna. La manifestazione è culminata con il grave ferimento di un agente, Alessandro Calista, 29 anni, preso a pugni, calci e martellate da una decina di antagonisti col volto travisato. Il poliziotto, in servizio al reparto mobile di Padova, è stato trasportato in codice azzurro all'ospedale Molinette, dove si trova ancora ricoverato. Ha riportato contusioni multiple ma, per fortuna, le sue condizioni sono stabili.

