Libertà ma senza partecipazione | Il Comune non attiva le Consulte

A Vallefoglia, il Comune non ha ancora attivato le Consulte, anche se si parla di libertà e partecipazione. La gente si chiede perché le associazioni e i cittadini non possano partecipare più attivamente alla vita pubblica, come si aspetterebbe. La musica di Giorgio Gaber, che celebra la libertà come partecipazione, oggi si sente lontana in questa piccola comunità.
Libertà è partecipazione, cantava Giorgio Gaber. La canzone che nel tempo è diventata bandiera dell’attivismo politico e associativo, fra i baluardi della cultura di sinistra, a Vallefoglia pare aver beccato alcune note stonate. L’accusa arriva dal gruppo di opposizione Centrodestra per Vallefoglia, che nell’ultima seduta di consiglio comunale ha lamentato in un’interrogazione al Sindaco Palmiro Ucchielli e alla Giunta la mancanza di luoghi e di forme concrete di democrazia partecipativa nell’ambito dell’attività della locale amministrazione. Gli occhi dell’opposizione sono puntati sulle Consulte tematiche e sulla loro mancata attivazione, nell’arco di questi ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
