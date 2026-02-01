Libertà ma senza partecipazione | Il Comune non attiva le Consulte

A Vallefoglia, il Comune non ha ancora attivato le Consulte, anche se si parla di libertà e partecipazione. La gente si chiede perché le associazioni e i cittadini non possano partecipare più attivamente alla vita pubblica, come si aspetterebbe. La musica di Giorgio Gaber, che celebra la libertà come partecipazione, oggi si sente lontana in questa piccola comunità.

