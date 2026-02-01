LG abbandona gli schermi 8K il mercato si interroga sul futuro delle risoluzioni ultrapiù elevate

LG ha deciso di smettere di produrre schermi 8K. L’azienda ha annunciato di aver interrotto lo sviluppo dei pannelli con questa risoluzione. La notizia sorprende, considerando che fino a ora si pensava che il mercato puntasse sempre di più su tecnologie di risoluzione superiore. Ora si resta in attesa di capire cosa succederà nel settore delle tv di fascia alta.

LG ha ufficialmente interrotto lo sviluppo dei pannelli 8K, chiudendo definitivamente il capitolo che da oltre un decennio aveva visto la risoluzione ultrapiù elevata presentata come il futuro del televisore di fascia alta. L’annuncio, diffuso in maniera discreta ma inequivocabile, segna la fine di un percorso iniziato con ambizioni dirompenti. La casa coreana, che per anni aveva guidato l’innovazione nel settore con una gamma completa di schermi 8K sia in tecnologia OLED che LCD, ha deciso di non rilanciare alcun modello per il 2026. Sul sito ufficiale italiano non è più disponibile alcun prodotto con risoluzione 8K, e l’ultimo modello della serie Z, la Z3, è stato ritirato dal mercato senza un successore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

