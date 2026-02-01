L' ex consigliera Di Lernia si autosospende dal Pd
Maria Di Lernia si autosospende dal Partito Democratico di Marcianise. In una lettera pubblica, l'ex consigliera comunale critica duramente il modo in cui il partito viene gestito a livello locale. La sua decisione arriva dopo anni di militanza e segna una frattura evidente con il suo ex partito.
Una lettera lunga, dura, senza sconti. Maria Di Lernia, ex consigliera comunale e storica iscritta al Partito Democratico di Marcianise, annuncia la sua autosospensione dal PD e affida a una missiva pubblica una critica radicale al modo in cui il partito viene gestito a livello locale e non solo. Non un gesto estemporaneo, ma l’esito - come lei stessa scrive - di una sfiducia maturata nel tempo e ormai irreversibile. Il punto di rottura è l’ennesima fase commissariale del circolo cittadino, accompagnata dalla nomina di un commissario e di un sub-commissario, decisioni che Di Lernia contesta non nel merito delle persone - ribadendo la stima per Lina Tartaglione - ma nel metodo.🔗 Leggi su Casertanews.it
