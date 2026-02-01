L' ex consigliera Di Lernia si autosospende dal Pd

Maria Di Lernia si autosospende dal Partito Democratico di Marcianise. In una lettera pubblica, l'ex consigliera comunale critica duramente il modo in cui il partito viene gestito a livello locale. La sua decisione arriva dopo anni di militanza e segna una frattura evidente con il suo ex partito.

Una lettera lunga, dura, senza sconti. Maria Di Lernia, ex consigliera comunale e storica iscritta al Partito Democratico di Marcianise, annuncia la sua autosospensione dal PD e affida a una missiva pubblica una critica radicale al modo in cui il partito viene gestito a livello locale e non solo. Non un gesto estemporaneo, ma l’esito - come lei stessa scrive - di una sfiducia maturata nel tempo e ormai irreversibile. Il punto di rottura è l’ennesima fase commissariale del circolo cittadino, accompagnata dalla nomina di un commissario e di un sub-commissario, decisioni che Di Lernia contesta non nel merito delle persone - ribadendo la stima per Lina Tartaglione - ma nel metodo.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su DiLernia Pd

Maria Di Lernia si è autosospesa dal Pd di Marcianise.

Una consigliera del Pd si dimette per favorire l’ingresso di un esponente di FdI.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su DiLernia Pd

Argomenti discussi: Dossieraggio contro l’ex consigliera: Indagini infruttuose; Alimena, esplode il caso delle dimissioni della consigliera Marisa Guarrera; Il gruppo misto che non ti aspetti. L'ex calendiana trova (a sorpresa) il minisindaco Ciaccheri; Addio M5S, a Pesaro se ne va pure Claudia Vanzolini: Diktat dai vertici, inutile restare. Frenquellucci ha ragione.

Ex consigliere regionale in lutto: Ciao mamma LilianaStruggente messaggio di Mirko Bilò, già sindaco di Numana, ben 1.700 preferenze nell'ultima tornata ad Ancona Cordoglio per Mirko Bilò e famiglia. L'ex consigliere regionale di Forza Italia, già sinda ... youtvrs.it

Addio a Peppino Giorgini, ex consigliere regionale M5S di San Benedetto: in prima linea nelle battaglie per l’ambienteSAN BENEDETTO Lutto nel mondo politico rivierasco. E’ morto, all’età di 72 anni, l’esponente ed ex consigliere regionale ... msn.com