Levy valuta vendita del 30% del Tottenham con possibile ricavo superiore a un miliardo di euro

Daniel Levy sta valutando di vendere circa il 30% del Tottenham Hotspur. La decisione potrebbe portare a un ricavo superiore a un miliardo di euro. Le trattative sono in corso e ancora nessuna decisione definitiva. Levy sta analizzando le opzioni e ha avviato contatti con potenziali acquirenti. La vendita della quota potrebbe cambiare gli equilibri del club londinese.

Daniel Levy, ex presidente del Tottenham Hotspur, è al centro di trattative in corso per la vendita della propria quota nel club londinese, pari a circa il 30%. L'operazione, che potrebbe portare all'incasso di oltre un miliardo di sterline – circa 1,15 miliardi di euro – è in fase avanzata con un consorzio di investitori guidato da Ng Wing Fai, imprenditore di Hong Kong con un'ampia rete di contatti nel settore finanziario asiatico. La valutazione complessiva del Tottenham, secondo quanto riferito da fonti finanziarie, si aggira intorno ai 3 miliardi di sterline, ovvero poco meno di 3,5 miliardi di euro, segnando un'importante crescita rispetto ai valori precedenti.

