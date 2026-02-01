L’Europa ha perso la bussola del benessere come di potenza economica e riduzione di rischio

L’Europa sembra aver perso la direzione nel migliorare la qualità della vita. Domenico Esposito, presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita, critica il modo in cui l’Europa affronta questi temi. Per lui, si parla molto di benessere e di economia, ma senza un collegamento reale tra i due aspetti. La qualità della vita rimane un argomento che si discute più nelle conferenze che nelle politiche concrete.

di Domenico Esposito, presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita L’Europa continua a trattare la qualità della vita come un “capitolo sociale”, buono per i convegni e per le pagine di cronaca, ma separato dai fondamentali economici. È una lettura superata. Oggi salute, lavoro dignitoso, servizi, sicurezza quotidiana e ambiente sono variabili macro che incidono direttamente su produttività, competitività, stabilità e costo del capitale. Quando queste grandezze peggiorano, il sistema diventa più fragile; e quando cresce la fragilità, cresce anche il prezzo del rischio: credito più caro, investimenti rinviati, assicurazioni più onerose, filiere meno resilienti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

