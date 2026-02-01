Paolo Campolo, un uomo di 55 anni, ha vissuto momenti di paura a Crans-Montana. Racconta di aver dovuto aspettare troppo prima di ricevere aiuto, sottolineando i ritardi e le carenze nei soccorsi. La sua testimonianza mette in luce problemi che ancora affliggono il sistema di pronto intervento nella zona.

Paolo Campolo accusa le autorità svizzere di aver lasciato vittime e feriti di Crans-Motana per “circa due ore” per terra e al freddo. Considerato un “eroe” per aver permesso a circa 15 tra ragazzi e ragazze di scappare dalla strage de Le Constellation, il 55enne analista finanziario denuncia i gravi ritardi nei soccorsi dopo lo scoppio dell’incendio, ripercorrendo in un’intervista i drammatici momenti della notte di Capodanno. Il racconto di Paolo Campolo Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Paolo Campolo ha parlato degli attimi subito dopo il suo arrivo al locale di Crans-Montana, località dove si è trasferito con la compagna e la figlia 17enne. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - L'eroe di Crans-Montana Paolo Campolo denuncia i ritardi e le "carenze nei soccorsi": il racconto shock

Approfondimenti su Crans Montana

Questa mattina, Paolo Campolo ha raccontato a Verissimo cosa è successo quella notte a Crans-Montana.

Paolo Campolo, il giovane che ha salvato alcune persone durante l’incendio di Capodanno a Crans-Montana, ha raccontato di aver vissuto una notte difficile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Crans Montana, il supertestimone Paolo Campolo: Ma quale piano catastrofi, era finito pure l’ossigeno; Comunicazione Italiana; Verissimo: Historias y Emociones del Fin de Semana; Verissimo: scopri ospiti e anticipazioni delle puntate del 31 gennaio e 1 febbraio.

Verissimo, l’eroe di Crans-Montana: Carenze e ritardi nei soccorsi, ho fiducia nella giustizia(Adnkronos) – Voglio parlare a nome di tutti quelli che oggi non possono farlo. Con queste parole Paolo Campolo, ... cremonaoggi.it

Verissimo, il racconto shock dell’eroe di Crans-Montana Paolo Campolo: È andata cosìPaolo Campolo, riconosciuto come uno degli eroi della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, è intervenuto oggi a Verissimo per raccontare la sua esperienza ... thesocialpost.it

Tutta la felicità di Benjamin Jacques Alliod dopo il quinto posto nella discesa di Crans Montana, suo miglior risultato della carriera. #wearefisi @benjaminalliod - facebook.com facebook

Le autorità svizzere hanno fatto sapere che un ragazzo di 18 anni è morto sabato in seguito alle gravi ferite riportate nell'incendio nel bar di Crans-Montana la notte di Capodanno x.com