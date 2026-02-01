L’entusiasmo di Sondrio In quattromila accolgono la fiaccola | Una magia mai vista

L’entusiasmo a Sondrio esplode quando, poco prima delle 19.30, circa quattromila persone si radunano per accogliere la fiaccola. La folla scandisce il nome della città e si stringe attorno a Sandro Vanoi, l’ultimo tedoforo, che ha portato il fuoco partendo da Olimpia e arrivato in Italia il 4 dicembre. Con un boato, lui accende il braciere sul palco di piazza Garibaldi, segnando un momento storico per la città. La gente si lascia andare a grida di gioia,

"Sondrio c'è, Sondrio c'è, Sondrio c'è". Un boato ad accogliere, qualche minuto prima delle 19.30, Sandro Vanoi, l'ultimo tedoforo che con il fuoco della sua fiaccola partito da Olimpia il 26 novembre - e giunto in Italia, a Roma, il 4 dicembre - ha acceso pure In leggero anticipo il braciere sul palco di una piazza Garibaldi dove ieri sera si è, davvero, scritto un pezzo di storia. A Sondrio, cinquantacinquesima tappa del viaggio della fiaccola, è andata in scena la magia olimpica. Migliaia di persone - le prime stime parlano di almeno 4mila, il doppio rispetto a quanto preventivato - hanno gremito le strade e la piazza per vivere di persona l'evento.

