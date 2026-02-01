L’eliminazione costa cara Conte spietato | ha fatto fuori anche loro

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la reazione di Luciano Spalletti è immediata. Il tecnico del Napoli ha deciso di fare piazza pulita, lasciando partire alcuni giocatori e rinforzando la rosa in vista della prossima stagione. La sconfitta con il Chelsea ha segnato una fine difficile, ma la società e l’allenatore vogliono subito reagire per non ripetere gli stessi errori. Ora, si lavora per ricostruire e migliorare la squadra, consapevoli che il cammino verso l’Europa è ancora tutto da percorrere.

