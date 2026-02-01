Ramiro de Maeztu, figura chiave del Novecento spagnolo, torna al centro del dibattito con la pubblicazione di “Difesa della Ispanità”. Il libro invita a riflettere sul senso dell’identità, spiegando che non si tratta di dominare, ma di servire. Un messaggio forte, che mette in discussione le interpretazioni più comuni sulla cultura e sulla storia della Spagna.

Ramiro de Maeztu è stato una delle figure più influenti del panorama culturale e politico spagnolo fra il primo Novecento e la Guerra Civile. La traduzione integrale della sua opera principale Difesa della Ispanità arriva ora in libreria per i tipi della casa editrice Solfanelli. Si tratta di un’iniziativa importante e coraggiosa in quanto l’autore è praticamente sconosciuto in Italia. La sua uccisione nel 1936 per mano dei miliziani socialisti e le sue posizioni anticonformiste lo rendono indigesto alla cultura di sinistra che ha ancora in mano il pallino in campo editoriale e culturale. Quando in Italia si parla delle vittime civili della Guerra di Spagna si ricordano soltanto quelle appartenute allo schieramento perdente, ignorando le migliaia personalità laiche e religiose uccise dai Repubblicani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Leggere “Difesa della Ispanità” per capire che lo scopo dell’identità «non è dominare, ma servire»

Approfondimenti su Ramiro de Maeztu

In un momento di riflessione sulla propria identità, il tecnico della Chivu Inter sottolinea l'importanza di dominare il gioco anziché speculare, rivendicando i risultati raggiunti e chiarendo la sua visione del calcio.

L'articolo esplora il pensiero di Victor Hugo sulla politica e la società, evidenziando come le sue parole e opere riflettano una visione critica sul ruolo della politica nel raggiungimento della felicità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ramiro de Maeztu

Argomenti discussi: Leggere Difesa della Ispanità per capire che lo scopo dell'identità non è dominare, ma servire.

Il ministro accelera mentre il contesto internazionale impone scelte rapide. Continua a leggere https://infodifesa.it/riforma-della-difesa-la-scadenza-e-fissata-crosetto-accelera-e-scrive-a-mattarella/ - facebook.com facebook

In Commissione #Difesa ore di riunioni, fiumi di carte e votazioni per ripulire il vocabolario, mentre la sostanza resta intoccabile. Quando manca il coraggio politico, si interviene sulle parole. E questo trucco lessicale lo paghiamo tutti. Continua a leggere x.com