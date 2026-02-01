Lega festeggia il via libera a Porzano | Scelta concreta lontana da logiche astratte

L’assemblea di Cermec ha approvato all’unanimità la nomina di Lorenzo Porzano come nuovo amministratore unico. La decisione mette fine a settimane di discussioni e polemiche, confermando una scelta concreta e lontana da ogni logica astratta. La Lega celebra il via libera, definendolo un passo importante per l’azienda pubblica che gestisce i rifiuti nei Comuni di Massa e Carrara.

L’assemblea dei soci di Cermec, l’azienda pubblica responsabile del trattamento dei rifiuti nei comuni di Massa e Carrara, ha confermato con piena maggioranza Lorenzo Porzano come amministratore unico, mettendo definitivamente fine a un dibattito che ha tenuto banco nei mesi scorsi. La decisione, presa il 31 gennaio 2026, è stata accolta con soddisfazione dalla Lega, che ha definito il risultato una vittoria del buon senso su logiche di carattere ideologico e strumentalizzazione mediatica. Il Carroccio ha sottolineato che le scelte operative dell’amministratore sono state sempre condivise con i comuni di riferimento, con RetiAmbiente Carrara e Asmiu, e che la continuità gestionale è fondamentale per garantire stabilità ai lavoratori e servizi efficienti ai cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

