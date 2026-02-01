Leclerc fa spallucce terremoto in Ferrari | non se ne frega

Leclerc fa spallucce e sembra non preoccuparsi delle tensioni in Ferrari. Il pilota di Monaco continua a mantenere un’aria tranquilla, anche con tutto quello che sta succedendo nel team. Le sue reazioni lasciano intendere che preferisce concentrarsi sulla pista piuttosto che sulle polemiche interne.

Tensioni in Ferrari, ma a Charles Leclerc non sembra importare molto. Le ragioni dietro l’imperturbabilità del pilota di Monaco. Tutti speriamo di poter rivedere già nel corso del 2026 una Ferrari competitiva, in grado quantomeno di giocarsi un titolo Costruttori che manca da 17 anni. Record negativo assoluto. Il titolo Piloti probabilmente sarà ancora più difficile da vincere, finché McLaren è competitiva e Max Verstappen corre in Red Bull: tuttavia, la speranza è l’ultima a morire per Lewis Hamilton e Charles Leclerc. I due piloti hanno effettuato a Barcellona lo shakedown della SF-26, registrando buone sensazioni.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Leclerc Ferrari