Lecco approvato il Pgt L' eterno scontro tra maggioranza e minoranze

Dopo sei giorni di discussioni e 549 votazioni, il consiglio comunale di Lecco ha approvato il nuovo piano di governo del territorio. La decisione mette fine a un lungo scontro tra maggioranza e minoranze, che si sono confrontate a lungo sulle scelte urbanistiche. Ora il piano diventa ufficiale e avvia una fase di attuazione concreta.

Dai banchi della maggioranza esultanza per housing sociale e rigenerazione urbana. Le minoranze criticano: "Opportunità mancata, nessuna pianificazione del traffico". Ecco tutte le reazioni dopo il voto finale Dopo sei giorni di consiglio comunale e 549 votazioni, il nuovo piano di governo del territorio di Lecco è legge. Il voto finale ha registrato 18 favorevoli, 3 contrari e 7 astenuti, ma le reazioni politiche mostrano una città divisa tra chi celebra una svolta storica sull'edilizia sociale e chi denuncia l'assenza di una visione complessiva. Dai banchi della maggioranza arrivano comunicati trionfali sul diritto all'abitare e sulla rigenerazione urbana, mentre le opposizioni attaccano su viabilità, metodo e mancanza di coinvolgimento delle categorie professionali.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Lecco ha approvato il nuovo Piano di governo del territorio dopo ore di discussioni e scontri.

Dopo sei giorni di discussioni intense, il consiglio comunale di Lecco ha approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio.

