Lecco approvato il nuovo Pgt dopo una maratona a ostacoli Disegna la città di domani

Lecco ha approvato il nuovo Piano di governo del territorio dopo ore di discussioni e scontri. Il documento, definito “il disegno della città di domani”, è stato finalmente approvato, mettendo fine a una maratona a ostacoli durata settimane. La decisione arriva dopo un lungo dibattito tra amministratori, cittadini e gruppi di interesse. Ora, si attende di vedere come il nuovo piano cambierà il volto di Lecco nei prossimi anni.

Lecco, 2 febbraio 2026 – A Lecco è stato approvato il nuovo Piano di governo del territorio, che traccia il futuro della città dei Promessi sposi. È stata una vera e propria maratona a ostacoli: sei giorni di sedute, 452 osservazioni discusse, 58 emendamenti presentati, 15 ordini del giorno e 550 votazioni. Ma anche forti proteste, come dimissioni, uscite dall'aula, confronti accesi al limite della rissa. Dal nuovo Pgt dipendono le nuove costruzioni, la rigenerazione dei comparti dismessi, le aree verdi, i collegamenti viari, il numero di abitanti, il costo delle abitazioni, gli insediamenti produttivi, tutela dell'ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Dopo sei giorni di discussioni intense, il consiglio comunale di Lecco ha approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio.

Il Pgt di Lecco si avvicina alla fase finale, con l’approvazione del Consiglio comunale prevista la prossima settimana.

