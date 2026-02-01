La Roma Primavera conquista una vittoria netta sul campo del Lecce, vincendo 0-3. Seck brilla in attacco e permette ai giallorossi di tornare in testa alla classifica dopo questa 23ª giornata di campionato.

La Roma Primavera espugna il campo del Lecce Primavera con un netto 0-3 e, nella 23ª giornata di campionato, si riprende la vetta della classifica. Al “Deghi Center” la squadra di Federico Guidi mette alle spalle il recente passo falso e firma una prova di maturità: doppietta di Seck e sigillo finale di Morucci, tre punti che valgono il controsorpasso su Parma e Fiorentina. Il successo nasce da un primo tempo attento, gestito con ordine, e prende forma nella ripresa con maggiore concretezza negli ultimi metri. La Roma colpisce quando serve, difende con personalità e chiude senza sbavature. Seck apre e raddoppia: Roma padrona dei momenti chiave. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lecce-Roma Primavera 0-3: Seck show, vetta riconquistata

Approfondimenti su Lecce Roma Primavera

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lecce Roma Primavera

Argomenti discussi: Primavera 1: modalità di accesso Lecce – Roma; Primavera, Roma-Bologna 2-3; Under 18: Lazio-Lecce 0-4; Primavera: Torino-Roma, le formazioni.

DIRETTA/ Lecce Roma Primavera (risultato finale 0-3): Seck e Morucci per il primo posto! (1 febbraio 2026)Diretta Lecce Roma Primavera, risultato finale 0-3: i capitolini si riprendono il primo posto in campionato, spezzando la serie dei salentini. ilsussidiario.net

LIVE - Primavera, Lecce-Roma 0-1: Esteban vicino al pari, salva De MarziLa squadra di Guidi scende in campo al Comunale di San Pietro in Lama per cercare di riprendere il primo posto. Tutti gli aggiornamenti sulla partita ... ilromanista.eu

Reduce da 5 vittorie consecutive in campionato, la Primavera prepara la partita casalinga di domani contro la Roma, in programma alle ore 13:00 Modalità di accesso: https://uslecce.it/primavera-1-modalita-di-accesso-lecce-roma-2/ - facebook.com facebook

45' Lecce-Roma 0-1 Grande azione corale dei giallorossi di Gasperini, che trovano il tiro. Falcone blocca a terra #ASRoma #RomanewsEU x.com