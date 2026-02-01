Le vitamine A e D Un vero toccasana

Da lanazione.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel marzo 1970 dalla navicella spaziale Apollo 13 parte la tragica frase che rimarra’ nella storia: "Houston abbiamo un problema". Ed il problema era immenso: a bordo era scoppiato un incendio, molto piccolo ma quanto bastò per disconnettere tutti i sistemi di navigazione. Il viaggio verso la luna era compromesso ma ancora più seria era la impossibilità di rientrare visti che i computer erano andati. Non solo: per due giorni interi la navicella iniziò a roteare su se stessa come fosse la centrifuga di una lavatrice mettendo in serio pericolo l’apparato muscoloscheletrico degli astronauti. Ma fortuna volle che il comandante Jim Lovell fosse di una genialità unica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

le vitamine a e d un vero toccasana

© Lanazione.it - Le vitamine A e D. Un vero toccasana

Approfondimenti su Apollo 13

Perché i gatti fanno le fusa? Per gli umani sono un toccasana

I broccoli sono un toccasana per la nostra salute: solo se li cuoci così ne mantieni inalterate le proprietà

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

What Makes These 3 Vitamins a Game-Changer for Diabetics

Video What Makes These 3 Vitamins a Game-Changer for Diabetics?

Ultime notizie su Apollo 13

le vitamine a eLe vitamine A e D. Un vero toccasanaNel marzo 1970 dalla navicella spaziale Apollo 13 parte la tragica frase che rimarra’ nella storia: Houston abbiamo un ... lanazione.it

Le vitamineLe vitamine comprendono 13 sostanze, ognuna delle quali è designata da una lettera eventualmente seguita da un numero. Le vitamine si suddividono in due gruppi: - le vitamine liposolubili, che si ... alfemminile.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.