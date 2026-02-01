Le telecamere del Ponte Romano non funzionano

Da parmatoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da anni le telecamere installate sotto il Ponte Romano non funzionano. Federica Ubaldi torna a parlare di sicurezza e spiega che, nonostante siano state messe nel 2018, non sono mai state collegate alla centrale di polizia locale. Un problema che continua a lasciare scoperto quel punto, anche se le telecamere sono lì da tempo.

Torna sul tema della sicurezza Federica Ubaldi, portando l’attenzione sulla video sorveglianza. “Le telecamere sotto al Ponte Romano sono state installate nel 2018 e da allora mai collegate alla Centrale di Polizia Locale. Qualche mese fa denunciavamo episodi di degrado e microcriminalità proprio in quel luogo, chiedendo come mai non fossero utilizzate le immagini delle videocamere per risalire ai responsabili. Oggi abbiamo la risposta: non sono funzionanti”. “L’Amministrazione ci ha risposto che è prevista la sostituzione delle telecamere con altri modelli più moderni e più adatti, ma fino a oggi cosa è stato fatto? Piazza Ghiaia è da tempo una zona sensibile per il tema della sicurezza e nessuno si è mai posto, in otto anni, il problema del funzionamento delle telecamere”, prosegue la consigliera.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

