Le prime pagine di oggi

Questa mattina a Torino si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo per il centro sociale Askatasuna. La protesta è degenerata in tensione, con la polizia che ha risposto a qualche tentativo di blocco e lanci di oggetti. Nel frattempo, sui social circolano i “Epstein files” e un affresco che raffigurerebbe Giorgia Meloni, alimentando il dibattito politico e mediatico.

Gli scontri a Torino tra manifestanti e polizia durante il corteo per il centro sociale Askatasuna, gli "Epstein files" e l'affresco che raffigurerebbe Giorgia Meloni Le notizie di apertura dei principali quotidiani nazionali riguardano gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine avvenuti sabato sera a Torino, durante il corteo organizzato da attivisti e associazioni contro lo sgombero dello storico centro sociale Askatasuna. Alcuni giornali tornano poi a occuparsi degli “Epstein files”, i documenti pubblicati venerdì dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Altri giornali raccontano dell’affresco in una chiesa di Roma in cui sembrerebbe essere raffigurata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. RASSEGNA STAMPA 9 GENNAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Ultime notizie su Torino Corteo Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 gennaio: la rassegna stampa; Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di mercoledì 28 gennaio; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 gennaio: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 1 febbraio 2026Benvenuti su Lazionews.eu alla rassegna stampa del nostro sito, che parte con le prime pagine dei principali ... msn.com Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 30 gennaio 2026Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ... calcionews24.com Buongiorno giallorossi: ecco le prime pagine di oggi dei quotidiani sportivi #ASRoma #RomanewsEU x.com Le prime pagine di domenica 1° febbraio 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook

