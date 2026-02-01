le passeggiate in bici e i regali del territorio indesiderati

Le passeggiate in bici continuano ad attirare molti appassionati, che trovano in questo sport un modo semplice per muoversi e rilassarsi. Tuttavia, non tutti sono felici di ricevere regali legati al territorio, spesso indesiderati. Mentre pedalano tra boschi e campagna, gli amanti delle due ruote si godono il paesaggio, ma non sempre apprezzano le sorprese che incontrano lungo il percorso.

Le passeggiate in bici, si sa, fanno bene al corpo, allo spirito e alla pressione. Ma soprattutto tengono allenato l’occhio, perché dietro ogni curva, dentro ogni bosco, in fondo a ogni fosso, c’è sempre la sorpresa. E non si parla di caprioli, funghi porcini o tramonti da cartolina. No. Qui si parla dei regali della civiltà moderna, quelli lasciati lì “un attimo solo”, che poi diventano eterni come le piramidi. Stamattina, tanto per cambiare, ecco l’ennesima segnalazione che L’Ortica scrive (e purtroppo vede): strada della Foce, versante che sale in direzione Castiglion Fiorentino, poche centinaia di metri prima del vecchio ristorante – quello chiuso, ora in ristrutturazione. 🔗 Leggi su Lortica.it

A Monza si svolge una grande tombolata dedicata ai regali di Natale indesiderati.

Ogni Natale, milioni di regali indesiderati finiscono dimenticati sotto l'albero.

