Le pagelle Oliana e Belloni superlativi Schiavi una garanzia

Le pagelle della domenica premiano Oliana e Belloni, entrambi con voti sopra la sufficienza. Schiavi si conferma una certezza in difesa, mentre Bleve si distingue per un intervento da fuori area. La partita si è comunque aperta con un buon ritmo, e i portieri hanno mostrato attenzione tra i pali.

BLEVE 6. Alza un tiro da fuori di Kike Perez ma nel complesso è ben coperto dalla sua difesa. CALABRESE 6,5. Sicuro in marcatura e pulito nelle uscite. Dall'85' SEKULOV 6. Stavolta entra bene ma è sfortunato sulla botta al 90'. OLIANA 7. Annulla Adorante che non è certo l'ultimo arrivato. ILLANES 6,5. Anche lui limita molto l'altro spauracchio Yeboah. ZANON 6,5. Non ha modo di sprigionare la sua velocità ma la sua gara è attenta e centrata. ZUELLI 6,5. Sbaglia qualche scelta in costruzione ma assicura un filtro importante. Dall'85' FINOTTO n.g. SCHIAVI 7. Calabro lo chiama il "professorino" e lì in mezzo in effetti sale in cattedra.

