Le pagelle Idzes toglie dalla porta il 2-2 Doig ridimensiona Tourè

La partita si conclude con un pareggio di 2-2, ma ci sono alcune note da evidenziare. Idzes si distingue per aver evitato il peggio, salvando il risultato in extremis. Doig, invece, ha ridimensionato Tourè, limitando il suo impatto in campo. Muric, dal canto suo, si fa trovare pronto in diverse occasioni, in particolare al 40’ su Canestrelli e con un’ottima uscita su Leris all’inizio della ripresa.

MURIC 6. Bravo al 40’ su Canestrelli, che lo insidia in mischia, ed efficace su Leris in avvio di ripresa. Puntuale in uscita tranne che in un’occasione, quando spalanca la porta a Leris, e in una seconda, quando sul finire del match rischia l’inenarrabile su Durosinni. Un fuorigioco dell’attaccante pisano manda il tutto in cavalleria. WALUKIEWIZ 6. Tiene la posizione senza strafare, ma anche senza affanni. Sale con assiduità nella ripresa: un paio di cross interessanti cui tuttavia gli arieti neroverdi non danno seguito. E buona guardia, all’occorrenza, su Moreo. IDZES 7. Toglie dalla porta il possibile 2-2 del Pisa in avvio di ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Idzes toglie dalla porta il 2-2, Doig ridimensiona Tourè Approfondimenti su Le Pagelle Idzes Le pagelle. Il palcoscenico rigenera Laurientè, Idzes una sicurezza Le pagelle della partita evidenziano come Laurienté si sia affermato come elemento di rinnovamento, mentre Idzes si conferma una presenza affidabile in difesa. Como-Sassuolo, le pagelle: il solito Paz è da 8. Crolla Idzes, 4,5 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Le Pagelle Idzes Le pagelle. Il palcoscenico rigenera Laurientè, Idzes una sicurezzaMURIC 6. Argina il tentativo del Napoli che Lobotka trasformerà in gol in avvio di gara. Rischia grossissimo con ... ilrestodelcarlino.it Le pagelle di #PisaSassuolo x.com #ULTIMA #JUVE #PAGELLE #SASSUOLO 0 #JUVENTUS 3 Gian Piero Amandola DI GREGORIO gli rimprovereranno di non aver evitato il corner prendendola di piede oltre la linea, altrimenti che capro espiatorio sarebbe. Eppure lui si era guadagnato l'inesi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.