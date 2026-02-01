Le pagelle delle zebre Danovaro disastroso bene Tieu

Le zebre tornano in campo con delle note positive e qualche errore. Danovaro si fa vedere molto sotto la media, commettendo errori che pesano sul risultato, mentre Tieu si distingue in modo più deciso e si mette in evidenza. Nel primo tempo Nucci rimane quasi invisibile, ma nella ripresa fa vedere qualche parata importante, in particolare sulla conclusione di Lucchesi all’ultimo minuto. La partita si chiude sull’1-1, e il portiere si guadagna la palma della miglior prestazione.

NUCCI 6,5 Primo tempo inoperoso. Nel secondo fa sembrare facile un intervento su ravvicinato colpo di testa di Buffa (che incorna con poca decisione) e poi compie una paratona al 91', sull'1-1, negando il gol a Lucchesi che calcia forte e basso una sorta di rigore in movimento. DANOVARO 4 Un sabato da dimenticare in fretta per lui. Se domenica scorsa a Lucca era stato sfortunato deviando il tiro di Fedato divenuto il gol-partita, stavolta l'ex Cannara ci mette tanto del suo. Regala l'1-0 agli apuani e poi anche nella ripresa si fa saltare addosso da Buffa al 65'. VIDETTA 5 Dovrebbe essere uno dei leader della squadra in campo.

