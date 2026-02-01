Le pagelle Debutto incoraggiante di Giani Zagnoni risulta il più pericoloso

Questa mattina, nel debutto stagionale, Giani ha mostrato un buon ritmo e si è fatto notare tra le fila dei biancorossi. Zagnoni, invece, si distingue come il giocatore più pericoloso, con due occasioni da gol e un pressing costante in attacco. Il match si è concluso con un risultato positivo per la squadra, lasciando ottime sensazioni in vista delle prossime uscite.

SORZI 6. Una sola parata nel primo tempo su Stopp, Lonardi lo grazia al 90’. ZAGNONI 6,5. È il biancorosso più pericoloso, vicino al gol due volte col destro e poi anche di testa. PANELLI 6,5. Lascia le briciole a Eusepi col fisico e con l’esperienza. ROSSINI 6,5. Rientro prezioso, chiude col corpo sul tiro a colpo sicuro di Eusepi, pericoloso in avanti quando spinge e sinistra. TCHEUNA 5,5. Primo tempo timido, non cambia mai passo. Poi esce per un indurimento al polpaccio. (Si propone con i tempi 1’st Verza 5,5. giusti, ma sbaglia sempre l’ultimo passaggio. Al 90’ dal suo errore nasce la ripartenza di Lonardo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Debutto incoraggiante di Giani. Zagnoni risulta il più pericoloso Approfondimenti su Giani Zagnoni Le pagelle. Michielan di nuovo in campo, Mastalli è il più pericoloso Nelle pagelle di oggi, Michielan torna in campo dopo due mesi e dimostra attenzione tra i pali, mentre con i piedi mostra ancora qualche segnale di ruggine. Cagliari-Juventus 1-0, le pagelle: Mazzitelli (7) che guizzo, Yildiz il più pericoloso, Caprile (6,5) protagonista Il match tra Cagliari e Juventus si è concluso con una vittoria dei sardi per 1-0, grazie a un gol di Mazzitelli. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Giani Zagnoni Argomenti discussi: Le pagelle. Debutto incoraggiante di Giani. Zagnoni risulta il più pericoloso. La Volta Buona, le pagelle del 6 gennaio: il debutto del figlio di Sophia Loren (7), Stefano De Martino piacione (8)A tenere compagnia agli italiani impegnati a disfare gli addobbi natalizi, nel giorno che tutte le feste porta via, c’è l’instancabile Caterina Balivo. La Volta Buona non si ferma neppure nel giorno ... dilei.it Napoli-Parma 0-0, le pagelle: Lang (5) deludente, Rinaldi (7) parete decisive al debutto, McTominay (6) ci prova, Hojlund (5,5)Il Napoli frena 0-0 al Maradona contro il Parma e inciampa ancora contro una piccola, proprio come accaduto la scorsa settimana nel turno infrasettimanale contro il Verona. Un assist ghiotto per ... ilmessaggero.it Salernitana, le pagelle: Lescano decisivo al debutto, Villa trascina. Bene Gyabuaa - facebook.com facebook I voti dei giornali Queste le pagelle ai protagonisti di #TorinoRoma x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.