Le nuove sneaker di febbraio abbracciano proprio tutto dallo sport all’amore

Le nuove sneaker di febbraio sono arrivate e già fanno parlare di sé. Si adattano a ogni stile, dal casual allo sportivo, e sono pronte a conquistare chi cerca comodità e tendenza. Le scarpe di questo mese puntano a essere il dettaglio di moda che non può mancare nel guardaroba.

Super Bowl, San Valentino, NBA All-Star e Capodanno cinese: sono alcuni degli appuntamenti importanti strettamente legati alle uscite delle sneaker che contano di febbraio. Potevamo mancare a questi appuntamenti? Assolutamente no. Inutile negare che Nike la faccia da padrona con una serie di rilasci davvero notevoli, cosi come adidas punta tutto su combo davvero high end insieme a nomi del calibro di Pharrell e Bad Bunny.

