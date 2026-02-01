Le Marche fanno gola alla mafia Armi e legami con la ’ndrangheta | Dda al lavoro segnali importanti

Le Marche sono sotto osservazione della giustizia per i legami con la ’ndrangheta. La procura generale segnala che la criminalità organizzata sta cercando di infiltrarsi nel territorio, usando armi e contatti con i boss calabresi. La Dda sta lavorando per sgominare queste reti e fermare eventuali rischi.

Le Marche sono una regione che suscita attrazione nei confronti della criminalità organizzata. Segnali che, secondo la procura generale, non andrebbero trascurati. Dal procedimento della Dda (Direzione distrettuale antimafia) a carico di un’organizzazione che aveva a disposizione armi - pistole, fucili e bombe a mano - per compiere intimidazioni e il cui capo aveva legami con la ‘ndrangheta calabrese, alle misure di prevenzione richieste dalla Dda per due persone condannate per associazione a delinquere di stampo mafioso per il sequestro di 53 immobili. Nelle Marche, è il monito del procuratore generale della Corte d’appello di Ancona, Roberto Rossi, all’apertura dell’Anno giudiziario nella regione, serve attenzione: "Non si devono trascurare gli importanti segnali che si registrano e sono indicativi della attenzione che le associazioni criminali riservano anche al nostro territorio, attratte qui, come altrove, dai finanziamenti del Pnrr e da quelli impegnati per la ricostruzione conseguente agli eventi sismici del 2016" ha detto ieri Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una donna, moglie di un imprenditore sottoposto a sorveglianza speciale, riguardo alla confisca di beni per circa 1,2 milioni di euro, legata ai suoi presunti rapporti con la mafia.

La lotta alla ‘ndrangheta continua a essere una priorità per le autorità italiane.

