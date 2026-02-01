La criminalità organizzata torna a fare affari nel cuore dell’economia italiana. Le mafie usano società fittizie come “bare fiscali” per nascondere denaro e favorire l’evasione fiscale. Questi intrecci tra antiche logiche criminali e nuovi metodi continuano a rafforzare il controllo dei clan sui territori, rendendo difficile districarsi tra legalità e illegalità.

La mafia si intreccia all’economia, antiche logiche criminali e nuovi sistemi per riciclare denaro. Società infiltrate e usate "come “bare fiscali“", ossia per favorire l’ evasione, in un territorio che resta terreno di conquista per i clan. Questo è uno degli aspetti più nuovi delle attività illecite delle mafie a Milano per come emerge dalla relazione della Procura generale milanese, pubblicata per l’inaugurazione dell’anno giudiziario. La "mafiosità" sul territorio, scrive la Procura generale, "non si coglie tanto nell’imposizione, ma deve avere una chiave di lettura nell’insolvenza di tutta una serie di società, soprattutto nella forma consortile, definibili come “bare fiscali“, che sono strumentali all’occupazione in via esclusiva del settore economico". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le mani sull’economia: "Società “bare fiscali“ al servizio dei clan"

Negli ultimi vent’anni, Hezbollah ha consolidato la propria presenza in America Latina, evolvendosi da semplice rete di supporto logistico a protagonista di un'operazione strutturata nell’economia ombra.

