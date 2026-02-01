Andrea Dall’Ara si sfoga dopo la sconfitta contro il Nibbiano Valtidone a Correggio. Il portiere del club ammette che la sconfitta fa male, ma resta convinto che si può ancora recuperare. Ricci invece sottolinea come ogni piccolo errore possa costare caro, evidenziando la pressione e le difficoltà che la squadra sta affrontando in questa fase. La squadra si prepara subito per la prossima partita, cercando di mettere in campo più attenzione e determinazione.

Andrea Dall’Ara non nasconde la propria amarezza dopo la sconfitta maturata a Correggio contro il Nibbiano Valtidone. "È un ko che fa molto male, perché eravamo in lotta su due fronti e ce ne rimane solo uno – osserva il difensore della Spal –. Abbiamo fatto una grande partita, ma i dettagli fanno la differenza e alla fine restiamo a bocca asciutta. Non resta che rimboccarci le maniche ripartendo da questa prestazione: dobbiamo recuperare questi sei punti al Mezzolara, sono convinto che ce la possiamo fare". Manuel Ricci riavvolge il nastro, ripensando con rammarico ai motivi che hanno portato alla separazione con mister Di Benedetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le interviste. Dall’Ara: "Fa male, ma possiamo rimontare». Ricci: "Paghiamo ogni minimo errore»

Approfondimenti su Nibbiano Valtidone

La recente ecografia di Matteo Cortesi ha confermato che il calciatore del Carpi dovrà saltare solo due partite, portando sollievo allo staff tecnico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Nibbiano Valtidone

Argomenti discussi: Un pezzo di Europa passa dal Dall'Ara: i dettagli di Bologna-Milan Serie A Enilive; Bologna-Celtic LIVE; Un nuovo attaccante per Grosso. Nzola ad un passo dal Sassuolo; LaC in prima linea per il rush finale del calciomercato: dallo Sheraton di Milano tra dirette e approfondimenti · LaC News24.

Merano, Lina Dall’Ara festeggia 100 anni alla residenza Eden - facebook.com facebook

Tutta la @cislromagna è affranta dalla scomparsa di Michele Dall’Ara deceduto prematuramente questa mattina, da tanti anni dirigente sindacale della FISASCAT CISL Romagna. @CislNazionale @Cisl_ER @FisascatCisl75 @fisascater x.com