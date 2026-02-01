Le Fiamme in provincia racconta le origini della destra italiana partendo dai territori e dalle sezioni dell’Msi. Il volume collettivo rivela come la storia di questa corrente politica si sia sviluppata anche nelle zone più periferiche, lontano dai grandi centri di potere. Un modo per capire meglio come si sono formati i legami e le radici di un movimento ancora presente oggi.

Rileggere la storia dell'Msi a partire dalla periferia, dai territori e dalle sezioni: un'inversione di prospettiva nel racconto della destra che trova nel volume collettaneo Le fiamme in provincia. Neofascismo e destre estreme in Italia (Viella) un efficace e qualificato punto di partenza. Un testo utile a colmare un vuoto narrativo non più sopportabile. Curato da Matteo Albanese e Michelangelo Borri, il libro nasce dagli atti del convegno senese «Le fiamme dal basso» (19-20 ottobre 2023) e mette a tema una domanda finora poco frequentata dalla storiografia: chi erano, e come agirono, i militanti missini nei territori?

© Secoloditalia.it - “Le Fiamme in provincia”: il dove, cosa, chi alle origini della destra italiana

