In Italia, le donne disoccupate sono ancora tante. L’ultimo rapporto di Sviluppo Lavoro Italia mostra che, nelle famiglie con un solo reddito da lavoro, l’85% delle volte è l’uomo a lavorare. La laurea può fare la differenza, ma molte donne faticano a entrare nel mercato del lavoro.

Secondo l’ultimo report di Sviluppo Lavoro Italia, nelle coppie con un solo percettore di reddito da lavoro, nell’85% dei casi è l’uomo a essere occupato. Eppure dentro questo quadro ancora sbilanciato emerge un dato che riscrive alcune narrazioni pessimistiche: il titolo di studio si conferma come uno dei principali fattori di emancipazione economica femminile. Tra le donne laureate, la quota di occupate raggiunge l’84,5%, mentre lavorano meno di 4 donne su 10 tra quelle che hanno al massimo la licenza media. È una forbice netta, che racconta quanto l’istruzione rappresenti una leva per l’accesso al lavoro, la stabilità occupazionale e l’autonomia economica delle donne. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Le donne disoccupate sono troppe in Italia, la laurea fa la differenza

Approfondimenti su Sviluppo Lavoro Italia

Il fenomeno dei NEET in Italia presenta profonde disparità territoriali e di genere.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sviluppo Lavoro Italia

Argomenti discussi: Bonus Mamme Disoccupate: Cos’è e Come si Richiede; Agevolazioni per l’assunzione di donne vittime di violenza: requisiti; VIDEO – Ast Ascoli, Maraldo: Il progetto Ninfee è un reinserimento lavorativo per donne disoccupate con pregressa patologia tumorale; Borse lavoro per donne disoccupate con pregressa patologia tumorale.

Legge di bilancio, le donne dove sono Gli ultimi dati Istat disponibili ci mostrano che in Italia il 45,4% delle donne di età compresa tra i 18 e i 49 anni è senza figli, e sono in aumento le coppie childfree, ovvero quelle che rinunciano volontariamente alla scelta - facebook.com facebook

Pallavolo: finale di Coppa Italia donne da record, in 12.853 a Torino. Fabris: "La nostra Serie A può e deve crescere ancora" #ANSA x.com