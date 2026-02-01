Le donne disoccupate sono troppe in Italia la laurea fa la differenza
In Italia, le donne disoccupate sono ancora tante. L’ultimo rapporto di Sviluppo Lavoro Italia mostra che, nelle famiglie con un solo reddito da lavoro, l’85% delle volte è l’uomo a lavorare. La laurea può fare la differenza, ma molte donne faticano a entrare nel mercato del lavoro.
Secondo l’ultimo report di Sviluppo Lavoro Italia, nelle coppie con un solo percettore di reddito da lavoro, nell’85% dei casi è l’uomo a essere occupato. Eppure dentro questo quadro ancora sbilanciato emerge un dato che riscrive alcune narrazioni pessimistiche: il titolo di studio si conferma come uno dei principali fattori di emancipazione economica femminile. Tra le donne laureate, la quota di occupate raggiunge l’84,5%, mentre lavorano meno di 4 donne su 10 tra quelle che hanno al massimo la licenza media. È una forbice netta, che racconta quanto l’istruzione rappresenti una leva per l’accesso al lavoro, la stabilità occupazionale e l’autonomia economica delle donne. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
