Le 14 famiglie del complesso Cores sfollate da un anno Fratelli d' Italia | Il Comune aveva promesso interventi ma finora nulla

Le 14 famiglie del complesso Cores, sfollate da più di un anno, vivono ancora in difficoltà. Il Comune aveva promesso interventi, ma fino ad ora niente si è mosso. Qualcuno paga ancora l’affitto, altri hanno dovuto trovare una sistemazione temporanea, e alcuni non sono riusciti a recuperare i propri effetti personali. La situazione rimane aperta e nessuno sa quando cambierà.

A marzo 2025 il crollo di un muro ha comportato lo sgombero delle case di Cataratti. I consiglieri Libero Gioveni e Alessandro Cacciotto incalzano il sindaco Basile: "Si passi dalle parole ai fatti" C'è chi continua a pagare l'affitto, chi ha dovuto trasferirsi altrove e chi non ha potuto riavere i suoi effetti personali. È il dramma delle 14 famiglie del complesso Cores di Catarratti, costrette a lasciare le proprie abitazioni in seguito al cedimento di un muro nel marzo del 2025. Da allora poco o nulla è avvenuto, come ricorda il consigliere comunale Libero Gioveni e il presidente del terzo Quartiere Alessandro Cacciotto.

A Gaza, migliaia di famiglie palestinesi sfollate vivono in tende precarie, già colpite da alluvioni recenti.

