La Lazio dice addio anche a Vecino, che passa al Celta Vigo. Il centrocampista uruguaiano lascia la squadra dopo aver vestito la maglia biancoceleste e si prepara a un nuovo inizio in Spagna. La rosa della Lazio si restringe ancora, con diversi giocatori già partiti o in uscita.

La Lazio saluta Matias Vecino con il centrocampista uruguaiano che passa al Celta Vigo. Un altro addio quindi per la Lazio che in questa sessione di calciomercato ha detto addio a diversi calciatori, da Guendouzi a Castellanos e potrebbe non essere finita qui. Vecino saluta, va al Celta (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo le ore calde per quello che riguarda il futuro di Alessio Romagnoli, rimasto nella capitale dopo essere stato ad un passo dall’Al-Sadd allenato da Roberto Mancini, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Lazio ha chiuso per la cessione di Matias Vecino al Celta Vigo andando a cambiare ulteriormente il proprio organico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio, saluta anche Vecino: va al Celta | CM

Approfondimenti su Lazio Vecino

Nuno Tavares si appresta a lasciare la Lazio per trasferirsi al Besiktas.

Edoardo Motta si appresta a trasferirsi dalla Reggiana alla Lazio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lazio Vecino

Argomenti discussi: Pagelle di Lecce-Lazio 0-0: zero emozioni e Ramadani migliore in campo. Romagnoli saluta qui?; CALCIOMERCATO - Napoli. Olivera saluta? Il Torino vuole Ranieri. Lazio, domani le visite mediche per...

Mercato Lazio, Pedullà: «Vecino ha accettato l’offerta del Celta Vigo! Ora per Belahyane…»Mercato Lazio, Alfredo Pedullà ha aggiornato sulle trattative in uscita per Matias Vecino e Reda Belahyane: i due vanno verso Celta Vigo e Hellas Verona Il mercato della Lazio resta uno dei temi più c ... lazionews24.com

Mercato, Vecino al passo d’addio. Lascia subito la Lazio: i dettagliMossa a sorpresa per i biancocelesti: il centrocampista uruguaiano è pronto a lasciare la squadra già in questa sessione di calciomercato ... msn.com

Lazio, anche Vecino può salutare: spinge il Celta Vigo. La situazione - facebook.com facebook

Lazio, Romagnoli saluta i tifosi: «Sempre nel cuore». E Zaccagni: «Noi ed il mister soli» x.com