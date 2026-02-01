Questa sera si gioca una delle partite più interessanti della giornata di Serie C. La Pistoiese, guidata da Franzini, affronta il Piacenza in una sfida tra due grandi piazze. L’attenzione si concentra anche sui talenti in campo, in particolare su D’Agostino, che potrebbe fare la differenza. Entrambe le squadre vogliono portare a casa i tre punti, e il duello tra gli allenatori si fa sempre più acceso.

Pistoiese e Piacenza: non solo una sfida tra grandi piazze, ma anche un duello tra allenatori con il dna vincente. Sulla panchina arancione siede Cristiano Lucarelli, alla prima esperienza tra i dilettanti dopo dieci anni tra Serie C e B e un campionato di terza serie vinto con la Ternana nel 2021. Quella biancorossa è invece occupata da Arnaldo Franzini, uno dei tecnici più vincenti in Serie D, conquistata tre volte con Pro Piacenza (2014), Piacenza (2016) e Lumezzane (2023). I due condividono non solo un curriculum vincente ma anche le idee tattiche: entrambi hanno costruito buona parte delle proprie fortune grazie al 4-3-3, un sistema di gioco votato all’attacco, accompagnato da un pressing costante e dal decisivo contributo degli esterni, sia alti e bassi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’avversario. Franzini ha un gruppo di talento. Riflettori puntati su D’Agostino

