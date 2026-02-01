Solo nel 1925, il capo della polizia di New York dichiarò che gli Stati Uniti dovevano seguire l’esempio dell’Italia per migliorare le investigazioni. In quegli anni, Salvatore Ottolenghi inventò la polizia scientifica, rivoluzionando le indagini criminali. La sua idea di usare analisi e prove scientifiche venne accolta con entusiasmo e si diffuse rapidamente, cambiando il modo di lavorare delle forze dell’ordine americane.

Nel 1925 il capo della polizia di New York dichiarò che per fare passi avanti nelle investigazioni gli Stati Uniti dovevano seguire l’esempio dell’Italia. Lo disse riconoscendo che la tecnica di classificazioni delle impronte digitali e della raccolta di altri particolari sulla scena del crimine da parte della scuola italiana era l’esempio da seguire. In quel momento da un quarto di secolo l’Italia grazie ad un medico oculista, ebreo di Asti, Salvatore Ottolenghi, allievo di Cesare Lombroso, era già entrata nel futuro delle investigazioni. Ottolenghi comprese per primo che in un fatto criminoso ci sono sempre particolari meno evidenti ma fondamentali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’avventura di Salvatore Ottolenghi, inventore della polizia scientifica

Approfondimenti su Salvatore Ottolenghi

Il Centro Ebraico di Cultura di Brindisi, in collaborazione con la Casa Editrice Giuntina di Firenze, presenta il volume “Salvatore Ottolenghi.

Martedì 21 gennaio alle ore 18, presso la Sala Dino Campana della Biblioteca delle Oblate a Firenze, si terrà il primo appuntamento della rassegna “IDENTITIES: Leggere il contemporaneo”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Salvatore Ottolenghi

Argomenti discussi: Dietro lo schermo del master: come nasce un’avventura di Dungeons & Dragons; Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, il miglior ristorante alle pendici dell'Etna. FOTO; L'entusiasmo di Dore dopo l'avventura azzurra: E' stata un'esperienza fantastica; SERIE D. SALVATORE MANFRELLOTTI ALL’ACERRANA.

Esposito salta lo Spezia e rischia di restare lontano dalla Samp per 40 giorniIl centrocampista salterà la partita contro lo Spezia della prossima settimana e dovrebbe mancare per 4-5 match. Per Foti e Gregucci una tegola in più ... msn.com

Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore ColantuonoChiusa l'avventura con mister Alessandro Spugna, che ha risolto il contratto nella giornata di ieri, il Sassuolo Femminile fa sapere di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister ... tuttomercatoweb.com

Questo pomeriggio in biblioteca si è tenuta la presentazione del libro “Salvatore Ottolenghi. Inventore della polizia scientifica”, di Roberto Riccardi. Un incontro dedicato a una figura fondamentale della storia italiana, capace di rivoluzionare il modo di intender - facebook.com facebook

“Salvatore Ottolenghi. Inventore della polizia scientifica” di Roberto Riccardi letto da Tullio Fazzolari. x.com