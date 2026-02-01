Sergei Lavrov non ha risparmiato parole contro l’Unione Europea, accusandola di aver creato tensioni e problemi nel quadro internazionale. Il ministro degli Esteri russo sostiene che l’UE, spaventata dai rischi strategici, si sia messa in ordine sparso, mentre gli Stati Uniti di Trump potrebbero agire per contrastare le sue scelte. Parole dure e senza troppi fronzoli da parte di Lavrov, che continua a mettere in discussione le mosse delle istituzioni europee sulla scena globale.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha lanciato un duro attacco contro l’Unione Europea, accusandola di aver generato tensioni strategiche nel panorama internazionale. L’intervento, rilasciato in occasione di una conferenza stampa a Mosca, si è concentrato sulla percezione che l’Europa ha del ritorno al potere di Donald Trump negli Stati Uniti. Lavrov ha sottolineato che l’Unione non si limita a osservare con preoccupazione le potenziali politiche estere di Trump, ma teme che il presidente americano possa agire in modo da favorire gli interessi della Russia, anche in mancanza di un’alleanza formale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavrov accusa l’UE di timore strategico, sostenendo che l’America di Trump potrebbe contrastare le sue priorità globali.

Approfondimenti su Lavrov UE

Un’eventuale escalation tra Iran e Israele è al centro dell’attenzione in Medio Oriente.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lavrov UE

Argomenti discussi: Zelensky incontra Trump, resta il nodo Donbas: Europa smarrita. Oggi negoziati Russia-USA-Ucraina - Mosca conferma, oggi ad Abu Dhabi trilaterale Russia-USA-Ucraina sulla sicurezza; Ucraina-Russia, Zelensky: Preparativi per colloqui con Usa e Mosca in settimana.

Russia, Lavrov: UE crea divisioni, hanno paura che Trump faccia i nostri interessiCi è difficile essere accusati di aver seminato divisioni, questo è ciò che l’Europa ha fatto e continua a fare, cercando di dividere Russia e Stati Uniti, vedendo nella politica americana e nel pres ... strettoweb.com

Lavrov: Rapporti con l’Italia al loro punto più basso. Leader Ue vogliono parlare con Mosca? Possono telefonareIl ministro russo accusa l'Italia di rifiutare l'arte russa e critica i leader europei: Se vogliono parlare, telefonino ... ilfattoquotidiano.it

Lavrov a Meloni: “Chi vuole parlare con noi seriamente ci chiami”. E accusa Trump di incoerenza. Il ministro degli Esteri russo risponde alle dichiarazioni con cui la premier italiana e altri leader hanno parlato della necessità di un dialogo con Mosca. Sulle mir - facebook.com facebook

LAVROV A MELONI: CHI VUOLE PARLARE CON NOI SERIAMENTE CI CHIAMI – E POI ACCUSA DI INCOERENZA TRUMP x.com