Montemurlo si conferma un punto di riferimento nel settore tessile, attirando l’attenzione per il modo in cui coinvolge giovani qualificati nel mondo del lavoro. La città si distingue ancora una volta come esempio di eccellenza, grazie alle sue aziende e alle maestranze che continuano a fare scuola, anche a livello internazionale.

Montemurlo fa scuola in materia di tessile. Non è una novità, ma una conferma del fatto che le maestranze pratesi siano sempre un esempio a livello internazionale. In questo caso lo scopo del progetto che ha coinvolto Trafi e Tunisia è offrire alternative alla migrazione irregolare e promuovere l’ integrazione socio-economica in Tunisia per i giovani, le donne, i disoccupati e altri gruppi di popolazione vulnerabili. E’ l’obiettivo del progetto Nasij, che ha portato a Prato una delegazione di quindici rappresentanti di istituzioni formative, università, centri di ricerca, imprese e associazioni provenienti da quattro distretti tessili della Tunisia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoro, un "ponte" con la Tunisia. Occupando giovani più qualificati

