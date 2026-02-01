L’auto sbanda e atterra in un cortile dopo il volo di 4 metri

Un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata, finendo nel cortile di una casa a Civitanova Marche. L’incidente è avvenuto questa mattina: l’auto ha volato circa quattro metri prima di atterrare. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha spaventato i residenti della zona. La polizia sta ancora accertando le cause dello sbandamento.

Civitanova Marche, 1 febbraio 2026 – Perde il controllo della sua auto e finisce nel cortile di una abitazione, sulla via sottostante, dopo un volo di circa quattro metri. Una dinamica spaventosa che però, per fortuna, non ha causato vittime. INCIDENTE AUTO CADUTA NEL VUOTO FUORI STRADA INTERVENTO VIGILI DE FUOCO VDF E AUTOGRU' VIA VASCO DE GAMA CIVITANOVA MARCHE L’incidente in via Vasco De Gama. L’incidente è avvenuto l’altra sera, intorno alle 22, in via Vasco De Gama, nel quartiere di Fontespina a Civitanova. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, un uomo, un civitanovese di circa 50 anni, che si trovava al volante di un Suv della Subaru, all’improvviso ha perso il controllo della vettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una giovane mamma di 29 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata schiacciata sotto un'auto, a seguito di un volo di circa 100 metri.

