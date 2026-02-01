Lautaro Martinez ha dedicato il suo gol contro la Cremonese a sua figlia, dicendo che il premio è per lei perché le ha cambiato la vita. Dopo la partita, l’attaccante dell’Inter ha anche parlato di Audero, chiedendo scusa e invitando i tifosi a non perdere la fiducia. La vittoria contro la Cremonese ha lasciato il segno, e Lautaro ha voluto sottolineare l’importanza della famiglia e il rispetto per gli avversari.

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro la Cremonese. Intervenuto nel corso del postpartita di Cremonese Inter, l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha commentato così il successo ottenuto per 0 a 2 nel 23° turno del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. DOVE METTO QUESTO PREMIO MVP? – « Sicuramente in camera di mia figlia, che oggi fa il compleanno. Non sono potuto stare a casa, adesso spero di tornare velocemente a casa per darle un bacino. Questo premio è tutto per lei, da quando è arrivata mi ha cambiato la vita ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro post Cremonese Inter: «Il premio è per mia figlia, mi ha cambiato la vita. Audero? Dobbiamo chiedere scusa, ai tifosi dico questo»

