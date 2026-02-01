L' Atalanta resiste in dieci per oltre 80 minuti 0-0 a Como

L'Atalanta ha giocato quasi tutta la partita in dieci uomini, resistendo per oltre 80 minuti senza prendere gol. Alla fine, il derby lombardo si è chiuso a reti inviolate, con un pareggio che lascia l’amaro in bocca a entrambe le squadre. Espulso Ahanor, i bergamaschi hanno dovuto difendersi con orgoglio, mettendo in mostra un Carnesecchi in grande forma. Nel finale, il Como ha avuto l’opportunità di vincere con un rigore, ma Paz lo ha sbagliato, lasciando il risultato sullo 0-

Espulso Ahanor, sugli scudi un super Carnesecchi, Paz fallisce rigore nel recupero COMO - Termina 0-0 il derby lombardo tra Como e Atalanta. Tante le occasioni non sfruttate dalla squadra di Cesc Fabregas, compreso un rigore fallito da Nico Paz nel recupero; buon punto per i bergamaschi, rimasti in inferiorità numerica dopo 8 minuti di gioco a causa dell'espulsione di Ahanor e salvati a più riprese da Carnesecchi. La distanza in classifica tra le due rimane invariata, con cinque punti di vantaggio per il Como: nel prossimo turno il team di Fabregas ospiterà la Fiorentina. Giovedì l'Atalanta sfiderà la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia; poi avrà il match di campionato contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - L'Atalanta resiste in dieci per oltre 80 minuti, 0-0 a Como Approfondimenti su Como Atalanta Amaro pareggio: l'Atalanta resiste in dieci per quasi tutta la partita, ma il Como sbaglia un clamoroso rigore al 98' L’Atalanta resiste con un uomo in meno quasi tutta la partita, ma il Como spreca un rigore al 98’. Como-Atalanta, la partita in diretta dal Sinigaglia: Atalanta in dieci, espulso Ahnor Questa sera a Como si gioca il match tra Como e Atalanta. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Atalanta-Slavia Praga 0-0: gli highlights | Champions League Ultime notizie su Como Atalanta Argomenti discussi: Atalanta eroica: resiste in 10 e pareggia contro il Como. Carnesecchi para il rigore di Nico Paz al 96'; Atalanta, quanti rimpianti: perde in Belgio e manca gli ottavi, giocherà i playoff; Riepilogo Champions League: Inter, Juventus e Atalanta agli spareggi, Napoli eliminato; Capire l’Atalanta, dopo 6 mesi. Serve più testa per esaltare la tecnica. Carnesecchi para un rigore a Nico Paz al 96?, l’Atalanta gioca in 10 dall’8? e pareggia 0-0 col ComoPoteva finire tanto a poco. E invece Como e Atalanta è terminata 0-0. Una partita incredibile. Per definirla basta poco. Atalanta in 10 dall'8? per l'espulsione ad Ahanor e rigore sbagliato da Nico ... fanpage.it L'Atalanta resiste in dieci per oltre 80 minuti, 0-0 a ComoCOMO - Termina 0-0 il derby lombardo tra Como e Atalanta. Tante le occasioni non sfruttate dalla squadra di Cesc Fabregas, compreso un rigore fallito da Nico Paz nel recupero; buon punto per i bergama ... laprovinciacr.it La mossa di Palladino paga: Nikola Krstovic dominante nel match contro il Bologna e Atalanta avanti 2-0. Nel primo tempo trova la rete su assist di De Ketelaere. Poi, sul passaggio di De Roon, mette giù il pallone, resiste al contrasto e trova l’angolino per la d - facebook.com facebook La mossa di Palladino paga: Nikola #Krstovic dominante nel match contro il #Bologna e #Atalanta avanti 2-0. Nel primo tempo trova la rete su assist di De Ketelaere. Poi, sul passaggio di De Roon, mette giù il pallone, resiste al contrasto e trova l’angolino per l x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.