L’Inps ha appena annunciato che l’assegno unico per i figli continuerà a essere versato senza bisogno di fare richieste ogni anno. La misura, introdotta nel 2022, resta invariata fino al 2026 per chi lo riceve già. Questo significa che molte famiglie non dovranno più preoccuparsi di rinnovare la richiesta e potranno contare su un sostegno stabile nel tempo.

L’assegno unico universale per i figli, introdotto nel 2022 come misura di sostegno alle famiglie, continuerà a essere erogato senza necessità di rinnovo annuale per chi già lo percepisce, almeno fino al 2026. L’Inps ha reso noto, con la circolare 7 del 30 gennaio 2026, che i nuclei familiari che hanno presentato con successo la domanda e hanno ottenuto l’approvazione dell’Inps possono continuare a ricevere il beneficio senza dover ripetere la procedura ogni anno. Questo avviene perché la domanda, una volta accolta, ha validità pluriennale, salvo casi eccezionali di decadenza, revoca, rinuncia o rigetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’assegno unico per i figli: ecco chi ne gode senza dover richiedere annualmente, secondo le nuove linee Inps

Approfondimenti su Assegno Unico

L’Inps ha comunicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico nel 2026.

L'INPS ha aggiornato le proprie disposizioni, riconoscendo il permesso per attesa occupazione come titolo valido ai fini dell'accesso all'Assegno unico e al Bonus nido.

ASSEGNO UNICO 2026: Ecco quando fare l'ISEE per evitare il pagamento MINIMO

Ultime notizie su Assegno Unico

Argomenti discussi: Assegno unico universale: quando arriva e tutte le novità del 2026; Quando viene pagato l’assegno unico a febbraio 2026?; Dal 2026 cambia l’ISEE per alcune prestazioni INPS - OMaR; Assegno unico e bonus nido ai titolari di permesso per attesa occupazione: l'INPS si adegua alle sentenze dei Tribunali e delle Corti d'Appello.

