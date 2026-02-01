lasciate il generale vannacci dove sta a casa in vestaglia

Il generale Vannacci si trova ancora a casa, senza apparente intenzione di muoversi. Si presenta come un personaggio uscita da un film di Dino Risi, con un’aria disinvolta e informale. La scena ricorda quella di un uomo che si gode il relax tra vestaglia e giornali, senza fretta di tornare in pubblico.

La scheggia Vannacci. In FdI: “Se si fa un partito è fuori dal centrodestra”. Il sondaggio: ha più credito tra i meloniani che nella Lega La marcia dei nazi a Montecitorio: Vannacci è il regista e Salvini non lo governa. La Lega è sempre il "problema" di Meloni Il generale Vannacci sembra appena uscito da un film di Dino Risi, tipo “Il vedovo”, e a sistemarlo per le feste penserebbe la grande Franca Valeri, la Cattivissima del “cretinetti”. La sua ormai celebre vestaglia sembra un capo perfetto per Alberto Sordi. Le sue idee sul mondo al contrario sono la forma da educandato delle atroci, esplosive fesserie dell’americano Steve Bannon, predatore o ingegnere del caos secondo le icastiche definizioni, nuove e vecchie, di Giuliano da Empoli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Un report ha recentemente accusato il generale Vannacci di legami con la massoneria, dichiarazioni che lui respinge definendole fake news.

L’eurodeputato Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, esprime nuovamente il suo sostegno al sindaco Del Ghingaro.

