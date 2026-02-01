L' Aquila malore dopo una giornata di sci a Campo Felice | muore una 36enne

Una donna di 36 anni, Claudia Luberti, è morta improvvisamente dopo aver sciato a Campo Felice. La Procura ha sequestrato il suo corpo e sta cercando di capire cosa abbia causato il malore che l’ha colpita al termine della giornata sulla neve. La donna si è sentita male poco dopo aver finito di sciare e non c’è stato niente da fare. La tragedia ha lasciato sgomenta la comunità locale.

Una giornata di sole sulle piste affollate è finita in tragedia a Campo Felice in provincia dell'Aquila: Claudia Luberti, 36 anni, è morta nel tardo pomeriggio di venerdì mentre si trovava nel comprensorio sciistico insieme a un gruppo di amici. La donna, residente a Zagarolo, si è sentita male poco dopo la chiusura degli impianti, mentre il gruppo si era fermato per un momento di relax prima di rientrare., Secondo le prime ricostruzioni, la 36enne si sarebbe accasciata improvvisamente davanti ai presenti, senza lasciare il tempo di comprendere cosa stesse accadendo. I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

