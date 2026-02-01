L' Aquila 36enne muore dopo una giornata sugli sci | Ad Asiago morto sciatore 70enne

La Procura ha disposto il sequestro della salma di Claudia Luberti, la donna di 36 anni morta dopo una giornata sugli sci all’Aquila. La polizia indaga sulle cause del malore che l’ha colpita al termine della giornata. Le prime ipotesi puntano a un problema di salute improvviso, ma ancora non ci sono certezze. La salma è stata consegnata ai familiari, che attendono gli esiti degli esami. Nel frattempo, gli investigatori continuano a raccogliere informazioni per capire cosa sia successo.

Una giornata di sole sulle piste affollate è finita in tragedia a Campo Felice in provincia dell'Aquila dove Claudia Luberti, 36 anni, è morta mentre si trovava nel comprensorio sciistico insieme a un gruppo di amici. La donna, residente a Zagarolo, si è sentita male poco dopo la chiusura degli impianti, mentre il gruppo si era fermato per un momento di relax prima di rientrare., Secondo le prime ricostruzioni, la 36enne si sarebbe accasciata improvvisamente davanti ai presenti, senza lasciare il tempo di comprendere cosa stesse accadendo. I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

