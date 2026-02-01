L’appartamento confiscato va a un privato

La confisca dell’appartamento di via Seregni, assegnato al Comune nel 2006 per scopi sociali, si conclude con una novità. L’immobile, che per anni è stato sotto il controllo della criminalità organizzata, verrà ora affittato a un privato che lo userà come casa. La decisione ha suscitato qualche reazione tra i residenti, mentre le autorità si preparano a gestire la fase successiva.

L’appartamento nella palazzina di via Seregni, confiscato alla criminalità organizzata e nel 2006 assegnato al Comune per finalità sociali, verrà affittato a un privato che lo utilizzerà come abitazione. Lo stabilisce una delibera che spiega come la decisione sia stata assunta per fare in modo che quegli spazi, che nel 2021 erano stati oggetto di lavori di ristrutturazione per un ammontare complessivo di 20mila euro, trovino comunque un utilizzo. L’appartamento faceva parte di una serie di immobili entrati nella disponibilità comunale dopo essere stati sequestrati alla criminalità organizzata per essere destinati a scopi sociali che non si erano però mai concretizzati, tanto da consigliare al Servizio Patrimonio di effettuare un’indagine esplorativa di carattere informale per capire se ci fossero eventuali manifestazione di interesse di privati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un appartamento in Bulgaria, del valore di oltre 256mila euro, è stato confiscato in un'operazione internazionale coordinata dalla Procura di Perugia.

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito un appartamento in via Monte Rosa ad Abbiategrasso, venerdì mattina.

