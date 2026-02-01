Lago di Como malore in acqua per un sub | trascinato a riva dai compagni è gravissimo

Questa mattina nel lago di Como, un sub di 67 anni ha avuto un grave malore sott’acqua. I compagni di immersione sono riusciti a trascinarlo a riva, ma le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno portato l’uomo in ospedale in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente resta da chiarire.

L'incidente nella zona del Moregallo, a Mandello del Lario. Il subacqueo di 67 anni soccorso e trasferito in ospedale in codice rosso Grave incidente subacqueo nella mattinata di domenica 1 febbraio nelle acque del lago di Como, nel tratto del Moregallo, dove un sub di 67 anni è stato soccorso in condizioni critiche. L'uomo è stato recuperato dall'acqua e trasportato in ospedale in codice rosso al termine di un intervento complesso dei soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 9.15 nella zona di via Moregallo, nel territorio di Mandello del Lario. Dalle prime informazioni, il subacqueo avrebbe accusato un grave malore durante l'immersione, andando improvvisamente in difficoltà.

