Domani i lettori de La Nazione potranno portare a casa un regalo speciale. Acquistando il giornale in edicola, riceveranno l’Agenda QN ‘365 giorni di buone notizie’. Un modo semplice per iniziare l’anno con un sorriso e qualche spunto positivo, senza dover fare altro che sfogliare il quotidiano.

Un appuntamento da non perdere con un’altra iniziativa de La Nazione. Domani acquistando in edicola il giornale i nostri lettori riceveranno in regalo l’ Agenda QN ’365 giorni di buone notizie’. Questa non è una semplice agenda, ma un invito a prendersi cura di sé. È stata pensata per accompagnarvi per tutto il 2026, in un formato pratico (14x19 cm), l’agenda offre tutto lo spazio di cui avete bisogno: pagine intere dedicate ai giorni feriali e spazi accorpati per il weekend, perfetti per pianificare anche i momenti di relax. Il percorso inizia a febbraio 2026 e accompagna fino a febbraio 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’agenda in regalo con il giornale

Il 16 dicembre, insieme a La Nazione di Lucca, sarà distribuito gratuitamente

Domani i lettori de La Nazione potranno ricevere in regalo l'agenda "365 giorni di buone notizie".

