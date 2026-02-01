La verità fa male alla Schlein | I violenti? Sono comunisti che vi votano in cambio di spazi dice Mollicone FdI

La polemica tra i leader politici si infiamma ancora una volta. Federico Mollicone di Fratelli d’Italia risponde duramente a Elly Schlein, accusando i cosiddetti “violenti” di essere in realtà comunisti che ottengono voti in cambio di spazi pubblici e privati occupati abusivamente. La sua frase lascia poco spazio a fraintendimenti: secondo lui, la verità fa male alla leader del centrosinistra. La discussione si accende sui social e nelle aule parlamentari, mentre le tensioni tra le forze politiche si fanno sempre più evidenti.

“Non sono ‘violenti’, sono comunisti che votano le vostre liste in cambio di tutela su centinaia di spazi pubblici e privati occupati abusivamente”, è la frase del deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone in risposta a Elly Schlein, che aveva espresso “massima solidarietà alle Forze dell’ordine per i fatti di Torino”. Mollicone su Askatasuna attacca l’ipocrisia della sinistra. “Forze dell’ordine alle quali va anche l’impegno delle istituzioni a modificare le norme al fine di garantirne la tutela e l’integrità, come sarà già nei prossimi provvedimenti del governo. Chiediamo all’autorità giudiziaria di attivarsi immediatamente di fronte a questi atti criminali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

