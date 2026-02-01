La Valleriana in protesta | Siamo delusi e arrabbiati

La Valleriana scende in strada per far sentire la propria voce. Dopo mesi di attese e promesse non mantenute, i residenti dei dieci paesi della montagna pesciatina sono scesi in piazza per chiedere interventi concreti. La delusione e la rabbia sono evidenti, e la manifestazione si è trasformata in un gesto di protesta contro le condizioni delle strade e la sicurezza del territorio. I rappresentanti dell’Associazione Comitato per la Valleriana, nata a giugno, vogliono far capire che non ci sono più margini di attesa.

Poco più di sei mesi fa, il 12 giugno, si è costituita l' Associazione Comitato per la Valleriana: i rappresentanti di tutti i dieci paesi della montagna pesciatina si sono coalizzati per affrontare insieme i problemi legati a viabilità e sicurezza della rete stradale e del territorio montano. Nel tempo, il comitato si è presentato a Comune di Pescia e Provincia di Pistoia, illustrando lo spirito costruttivo dell'associazione e la volontà di collaborare con le amministrazioni. "Volevamo che fosse chiaro l'intento – spiega a nome del Comitato il vicepresidente Marco Nardini – e cioè che l'associazione non nasce in contrapposizione alle amministrazioni, bensì a supporto".

