La Tuscia frana | la situazione comune per comune

Le piogge intense degli ultimi giorni hanno causato numerose frane in tutta la Tuscia. Molti comuni si sono svegliati con strade chiuse e frane che bloccano le vie principali. La situazione resta sotto osservazione, mentre le squadre di emergenza lavorano per mettere in sicurezza le zone più colpite. Al momento non ci sono persone ferite, ma i danni sono evidenti e il territorio continua a essere monitorato.

Per le piogge dei giorni scorsi si sono verificati diversi smottamenti che hanno provocato la chiusura di strade e disagi: l'ultimo episodio a Bomarzo Le piogge degli ultimi giorni, anche intense e abbondanti, hanno messo a dura prova il territorio della Tuscia. Soprattutto tra il 29 e il 31 gennaio, infatti, si sono verificati diversi episodi di frane e smottamenti che hanno causato la chiusura di strade e disagi alla circolazione in più comuni della provincia di Viterbo. L'ultimo episodio si è registrato a Bomarzo il 31 gennaio, quando si è verificato uno smottamento di un terreno confinante con la pubblica via lungo via Cupa, nel tratto compreso tra l'intersezione con il civico 3 e via del Fossatello.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

La Tuscia si sveglia sotto una pioggia battente e con il cielo che non dà tregua.

La frana di Marinasco ha portato a un contenzioso legale tra i proprietari terrieri e le autorità.

